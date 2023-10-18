1400 مختص في المؤتمر الدولي الثاني للمركز العالمي للموهوبين

المصدر: دبي - البيان

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بمشاركة 1400 مختص في مجال الموهوبين حول العالم انطلقت أول من أمس فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمركز العالمي للموهوبين، الذي تنظمه مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية افتراضياً ويستمر حتى 19 أكتوبر الجاري.

ويقدّم الحدث منصة محورية مخصصة لتشجيع ونشر أفضل الممارسات الدولية في مجال تعليم الموهوبين وتنمية المواهب، حيث يجمع 17 من أبرز المتحدثين من مختلف أنحاء العالم ويقدم فرصة ممتازة لتبادل الأفكار والتعاون والنقاش حول الكيفية التي يتم بها تشكيل مستقبل تعليم الموهوبين.

ترحيب

وفي كلمته في افتتاح المؤتمر رحب معالي حميد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، بالمشاركين وحرصهم على متابعة المستجدات العالمية في مجال الموهوبين، وقال معاليه «لقد نجحنا جميعاً منذ ختام المؤتمر الدولي الأول للمركز العالمي للموهوبين الذي عقدناه في إكسبو دبي منذ عامين، في إظهار مدى أهمية توحيد جهود الخبراء والمعلمين والممارسين والباحثين في متابعة تطورات تعليم الموهوبين وتبادل مستجداته في مختلف الدول الرائدة والمهتمة في هذا المجال».

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