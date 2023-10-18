استعراض التحضيرات لانتخابات «استشاري الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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استعرض الاجتماع الأول للجنة إدارة انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الذي عقد في مقر المجلس الاستشاري بمدينة الشارقة، سير الانتخابات المقبلة وأدوار اللجنة في تحقيق سلاسة وشفافية العملية الانتخابية.

وناقشت لجنة إدارة الانتخابات خلال الاجتماع برئاسة أحمد سعيد الجروان، رئيس اللجنة الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الدور الحيوي الذي تلعبه هذه العملية الديمقراطية في تعزيز المشاركة المجتمعية وتمثيل الجميع في صنع القرار، لا سيما وأن الانتخابات تشكل فرصة نوعية للمواطنين للتعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم الذين سيسهمون في تشكيل مستقبل المجتمع واتخاذ القرارات المهمة.

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