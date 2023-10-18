تدشين مستشفى ميداني في منطقة الظفرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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دشن برنامج الإمارات للتطوع الصحي، عيادات متنقلة ومستشفى ميدانياً في منطقة الظفرة بهدف استقطاب العاملين الصحيين وتأهيلهم وتمكينهم من التطوع الصحي التخصصي وتقديم خدمات توعية ووقاية وعلاج لمختلف فئات المجتمع على نهج وخطى زايد وتحت شعار «لأجلك يا وطن» وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات وبمبادرة من برنامج القيادات الإماراتية التطوعية الشابة ومبادرة زايد العطاء، وإمارات العطاء، وبالتنسيق مع منصة متطوعين إمارات ومنصة «تدريب».

وأكد جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري رئيس إمارات العطاء مدير العيادات المتنقلة والمستشفى الميداني أن برنامج الإمارات للتطوع الصحي دشن في سنة 2000 ونجح في توفير الآلاف من الفرص التطوعية للعاملين الصحيين محلياً ودولياً.

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