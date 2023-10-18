12 وكالة رقمية بدقائق معدودة دون تدخل الكاتب العدل

المصدر: دبي - البيان

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تواصل وزارة العدل عرض تقنياتها وأحدث البرامج المطبقة لديها في المنظومة القضائية الاتحادية من خلال مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2023» بدورته الـحالية في دبي.

وتقدم الوزارة لزوارها عبر منصتها، أحدث التقنيات الإلكترونية والذكية التي أصبحت في متناول الجمهور، والتي تسعى الوزارة إلى تطويرها ضمن الخدمات التي تقدمها، في مشروع طموح مستمر ومتكامل على كافة مستويات العمل.

ويهدف ذلك المشروع إلى تسهيل رحلة المتعاملين الرقمية والوصول إلى أعلى مستويات الرضا والسعادة بأقل عدد من الخطوات وتقديم خدمات حكومية رقمية استباقية ومستندة إلى تقنيات المستقبل، تعزز من مكانة الدولة وموقعها المتقدم على سلم التنافسية الدولية.

وتعرض وزارة العدل في منصتها خلال هذه الدورة، (خدمات الكاتب العدل الرقمي المتميزة ) التي تُعد من أكثر الخدمات طلباً، والتي تحولت تحولاً جذرياً باعتماد نظام رقمي آمن لسلامة البيانات يمتاز بحصانة وقائية في حماية حقوق الغير بحذر شديد استعداداً لتفادي أية مخاطر قد تحدث مستقبلاً، وذلك من خلال دمج كافة خدمات الكاتب العدل وربطها بنظام الهوية الرقمية (UAE Pass) لخلق بيئة رقمية خالية 0% من الاحتيال أو التلاعب في المحررات الرسمية.

ومن خلال ذلك يستطيع المستفيد من الخدمة التقديم على طلبه من خلال المنصة الرقمية لوزارة العدل www.moj.gov.ae، وبمجرد ربط رقمه الهاتفي المُسجل في الهوية الرقمية تقوم المنصة في تحويله إلى صفحة خدمات الكاتب العدل الرقمي.

وتتيح هذه الصفحة الخدمات التالية: (خدمة تحرير وتوثيق العقود والمحررات – خدمة إلغاء العقود والمحررات – خدمة إصدار شهادة من واقع السجلات – خدمة إصدار صورة طبق الأصل الرقمية – خدمة طلب الصيغة التنفيذية على محرر).

وتمتاز هذه الخدمة بتوفر قوالب قانونية مُعدة ومصوغة بدقة وفقاً لأحدث التشريعات وتعديلات القوانين في الدولة، وبمجرد اختيار المستفيد القالب المراد تصديقه يمكنه إنجاز طلبه بدقائق معدودة أينما كان في العالم وفي أي وقت يختاره.

وفيما يتعلق بالوكالات الخاصة يوفر النظام حتى الآن 12 نوعاً من الوكالات الرقمية الخاصة هي (وكالة خاصة للمحامين، وكالة خاصة بالقضايا، وكالة خاصة بقيادة السيارات، وكالة خاصة بالأسهم، وكالة خاصة ببيع السيارات، وكالة خاصة بإدارة شركة، وكالة خاصة بالرخص، وكالة بالمنازعات الإيجارية، وكالة خاصة بإدارة العقارات، وكالة خاصة بالرخص، وكالة خاصة ببيع العقارات، وكالة خدمات).

وتتم موافاة المستفيد بالمحرر الذي تم إنجازه، وذلك بصورة تلقائية وبذات اللحظة بموجب رسالة نصية ورسالة بريدية إلكترونية، ويمكنه التعامل بها واستخدامها مباشرة.

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