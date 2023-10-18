أمل المراماه صديقة الأطفال ومبتكرة شخصية «الإطفائي سالم»

المصدر: دبي- شيرين فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

التحقت أمل بشير المراماه بالدفاع المدني بدبي منذ 1995 وكانت أول امرأة تنضم للإدارة العامة، حيث عملت وقتها مرشدة وقاية ومحاضرة توعوية.

وتمكنت خلال 28 عاماً من تنظيم والإشراف على مئات المحاضرات والفعاليات التوعوية في كافة أنحاء الإمارات، كما ابتكرت عام 1996 شخصية الإطفائي «سالم» صديق الأطفال، وقامت بابتكار شخصيات العائلة الكرتونية كاملة لزيادة التأثير في الأطفال والمجتمع بطرق جاذبة ومبتكرة.

أكدت أمل أنها طرحت ونفذت الكثير من الأفكار التوعوية للأطفال، حيث أطلقت برنامجاً إذاعياً توعوياً للأطفال وقدمت برنامج «الوعي والسلامة» وبرنامج «السلامة للجميع» على مدار سنوات، إلى جانب عملها الإداري في الدفاع المدني بدبي، وتمكنت على مدار السنوات في المساهمة في خلق جيل واعٍ وأسرة واعية.

وأشارت أمل إلى أن أغلب المحاضرات التي تقوم بالإشراف عليها تركز على السلامة في المنازل والمدارس خاصة للأطفال وكيفية منع أي إصابات نتيجة وقوع الحرائق عبر التوعية بالتصرف السليم، وكيفية استخدام طفايات الحريق والخروج الآمن وغيرها من الإجراءات التي تقي أفراد المجتمع.

ولفتت أمل إلى أن «الإطفائي سالم» يتواجد في مختلف الفعاليات في الإمارات ويزور مراكز الأطفال والمدارس للتوعية بعدم العبث بالكبريت أو الاقتراب من الكهرباء واللعب بأفران الطبخ والأدوات الحادة مثل السكاكين، وتجنّب اللعب في الشارع والاكتفاء بأماكن اللعب المخصصة وتحت أنظار الوالدين، وضرورة إبلاغ أي شخص راشد في البيت في حال رؤيتهم لحريق، مع مغادرة المكان في أسرع وقت، بالإضافة إلى تقديم نصائح للطفل تعلّمه كيفية حماية نفسه، ويساعد الأطفال على حفظ الرقم 997 للاتصال به في حالات الطوارئ التي تتعلق بالحريق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز