حاكم رأس الخيمة يحضر حفل استقبال «منتدى الحزام والطريق» في بكين

المصدر: بكين - وام

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حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة استضافة بلاده منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الثالث يومي 17 و18 أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 130 دولة والعديد من المنظمات الدولية.

ونقل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال لقائه الرئيس شي جين بينغ تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لأعمال المنتدى بالنجاح في تحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية، وتعزيز التعاون الدولي الاقتصادي ضمن مبادرة «الحزام والطريق»، ولجمهورية الصين الصديقة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

وحمل الرئيس الصيني صاحب السمو حاكم رأس الخيمة تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرفعة والتقدم.

كما تبادل سموه مع قادة الدول ورؤساء الحكومات الذين حضروا حفل الاستقبال الحديث حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث معهم علاقات التعاون التي تربط دولة الإمارات بدولهم وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وزار صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، متحف القصر الإمبراطوري في بكين، المعلم التاريخي والثقافي المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

واستمع سموه، يرافقه وفد الدولة الرسمي المشارك في المنتدى، من المسؤولين الصينيين إلى شرح تعريفي حول تاريخ القصر المعروف بـ«المدينة المحرمة»، حيث يعد من أبرز المعالم التاريخية الشهيرة في العالم، ويعود تاريخه إلى 600 سنة.

ويقع القصر على مساحة 720 ألف متر مربع، وكان في ما مضى مقراً لحكم أباطرة الصين، كما تجول سموه في أجزاء المدينة، وتعرف على أهم ما تحتويه من بوابات وأبراج مراقبة ومبانٍ ذات طراز معماري فريد ورسومات ترمز إلى القوة.

مقتنيات

كما زار سموه معرض المقتنيات الأثرية والتاريخية في القصر، الذي يضم قطعاً أثرية مكتشفة على طرق التجارة القديمة «طريق الحرير» في مختلف دول العالم، تعود للحضارة الصينية القديمة.

حيث توقف سموه عند عدد من المقتنيات الأثرية من الفخاريات الصينية المكتشفة في إمارة رأس الخيمة المعروضة في متحف القصر ضمن اتفاقية تعاون وشراكة بين دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة ومتحف القصر الإمبراطوري، الذي يعد من أعرق المتاحف في العالم.

وأشار سموه إلى أن المقتنيات الأثرية المكتشفة في رأس الخيمة والمعروضة في المتحف الإمبراطوري تؤكد مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً تجارياً مهماً على طرق التجارة القديمة، وحلقة وصل بين الشرق الأقصى والغرب للتبادل التجاري عبر التاريخ.

وأشاد سموه بالإرث التاريخي والثقافي الغني للحضارة الصينية، وإسهامها في الحضارة الإنسانية، ودورها في نقل العلوم والمعارف من خلال التبادل التجاري والثقافي مع مختلف الشعوب، حيث تعد واحدة من أقدم الحضارات العالم.

رافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال الزيارة معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية.

ورافق سموه خلال الحفل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات.

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