تعاون دبلوماسي بين «أكاديمية أنور قرقاش» ومعهد «إنالكو»

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، مذكرة تفاهم مع المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية (إنالكو)؛ المؤسسة الأكاديمية الفرنسية المرموقة، لتعزيز التعاون في مجال الدبلوماسية.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وفيليب أدفاني رئيس مؤسسة إنالكو، وذلك خلال حفل أقيم في مقر سفارة الدولة في باريس بحضور هند مانع العتيبة سفيرة الدولة لدى الجمهورية الفرنسية. وبموجب المذكرة، تتعاون أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومعهد «إنالكو» في مجموعة من المجالات الحيوية.

ويتبادل الجانبان الخبرات البحثية ويتعاونان في مشاريع بحثية مشتركة بهدف تطوير فهم أعمق لمجالي الدبلوماسية والعلاقات الدولية، وصياغة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية، وسيقومان معًا بتصميم وتقديم برامج تدريبية مشتركة، بهدف تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة الضرورية لتحقيق النجاح في مساراتهم المهنية المستقبلية.

وتسهم مذكرة التفاهم في تعزبز تبادل المعرفة تبادل الخبرات والتعاون الدبلوماسي، كما تسهم في ترسيخ الدور الذي تقوم به الأكاديمية لرعاية الدبلوماسيين، وتوفير منصة للتعاون والتفاهم الثقافي.

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