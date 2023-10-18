عبدالله بن سالم القاسمي يعزي في وفاة صهيب الجلاف

المصدر: الشارقة - وام

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قدّم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له صهيب سالم الجلاف.

وأعرب سموه في زيارته مجلس العزاء في منطقة الرماقية بالشارقة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الفقيد داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

حضر إلى جانب سموه الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة وسالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات والمسؤولين.

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