محمد الشرقي يطلع على خطط «الاتحاد للماء والكهرباء»

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية مواكبة التطورات في كافة مجالات خدمة أفراد المجتمع وتحسينها بشكلٍ مستمر.

مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة نحو تبنّي أفضل المعايير في توفير الطاقة واتباع نمط حياة مستدام يدعم محاور التنمية الشاملة للدولة.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه، في مكتبه بالديوان الأميري، المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على مشاريع ومبادرات الاتحاد للماء والكهرباء، وخططها الاستراتيجية في تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

كما اطلع سموّه، على أفضل الممارسات المتّبعة، والمشاريع الحالية والمستقبلية، في مجال خدمات الكهرباء والماء التي تدعم متطلبات البنية التحتية في الدولة، وإمارة الفجيرة، وتسهم في رفع الوعي المجتمعي تجاه البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين جودة حياة الأفراد.

وثمن سمو ولي عهد الفجيرة، جهود الاتحاد للماء والكهرباء عبر مبادراتها وخدماتها المجتمعية، وتوجّهاتها الاستراتيجية كشريكٍ فاعل في دعم الجهود الوطنية نحو مجال العمل البيئي والمناخي في الدولة.

إلى ذلك، استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري - كلاً على حدة - أنطوان ديلكور سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، وفيصل نياز ترمذي سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة. ورحّب سموّه بالسفيرين اللذين قدما للسلام على سموّه، متمنياً لهما دوام التوفيق في أداء مهام عملهما.وجرى في اللقاءين استعراض العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

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