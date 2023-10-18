«تنفيذي الشارقة» يشكل لجنة فاقدي الرعاية الاجتماعية

المصدر: الشارقة ـ البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس خلال اجتماعه جملةً من موضوعات العمل الحكومي في إمارة الشارقة والتي تضمنت متابعة سير العمل في الدوائر والهيئات الحكومية، والاطلاع على مستجدات العمل في مشروعات البنية التحتية، والمقترحات الحديثة لتطوير الأنظمة التشريعية والإدارية بما يواكب التقدم الذي تحققه الإمارة في كافة المجالات.

وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية، ونص القرار على أن تُشكل اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية برئاسة القاضي سالم علي مطر الحوسني، وعضوية اللواء سيف محمد الزري الشامسي، نائباً للرئيس، المحامي العام الأول أنور أمين الهرمودي، عضواً، الدكتور عبد الله سليمان الكابوري، عضواً، موضي بنت محمد الشامسي، عضواً، محمد عبدالله الزرعوني، عضواً، العميد جمال فاضل العبدولي، عضواً، عفاف إبراهيم المري، عضواً ومقرراً.

وتكون مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات تبدأ من تاريخ تشكيلها ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، وتستمر اللجنة في تصريف أعمالها لدى انتهاء مدتها إلى أن يتم تشكيل لجنة جديدة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

واستمراراً لجهود الإمارة في الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بما يسهم في استدامتها اعتمد المجلس مقترحاً لتطوير إجراءات استخدام الموارد الطبيعية بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

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