الإمارات تطلع أوزبكستان على تجربتها البرلمانية التقنية

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقدت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعاً افتراضياً مع مكتب مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان بهدف تبادل الخبرات ونقل المعرفة البرلمانية في مجال التكنولوجيا.

شارك في الاجتماع عفراء راشد البسطي الأمينة العامة المساعدة للاتصال البرلماني، والمهندس مطر سهيل المهيري الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي في المجلس، ونورو لاييف عنوان رئيس مكتب مجلس الشيوخ الأوزبكي، وعدد من مستشاري ومديري إدارات وموظفي أمانة المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ.

وجرى في الاجتماع استعراض دور الأمانة العامة في تقديم الدعم الفني والتقني لأجهزة المجلس وفق أحدث الممارسات البرلمانية عبر استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، كما تم التأكيد على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون والشراكة وتبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ الأوزبكستاني.

واطلع مكتب مجلس الشيوخ على تجربة «البرلمان الإلكتروني» المطبق في المجلس الوطني الاتحادي والذي يسهم في تسهيل العمل البرلماني من بعد سواء كان للأعضاء أو الموظفين، والطريقة المثلى في استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات في تسهيل العمل التشريعي والرقابي، وآلية الربط الإلكتروني بالمكتبة البرلمانية والأرشيف البرلماني والوطني لتسهيل العمل النيابي.

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