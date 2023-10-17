عبدالله بن زايد يشارك في الاجتماع الاستثنائي الخليجي على المستوى الوزاري بمسقط

المصدر: وام

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شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في الاجتماع الاستثنائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستوى الوزاري بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة ، الذي عقد اليوم في العاصمة العمانية مسقط.

حضر الاجتماع الوزاري إلى جانب سموه عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يأتي تأكيدا على أهمية العمل الجماعي متعدد الأطراف في مواجهة الأزمة الراهنة والغير مسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فالأولوية الملحة حاليا هي حماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة ، ويجب العمل بشكل عاجل من أجل توفير ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية لهم ، وكذلك تمكين المنظمات الإغاثية من أداء مهامها وواجبتها تجاه المدنيين.

وأشار سموه إلى أن الأزمة الراهنة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن التطرف والعنف والكراهية كان وسيظل التهديد الأكبر لأمن واستقرار المنطقة وسلامها شعوبها، ويجب التصدي لهذه "الآفة" بكل حزم والعمل من أجل تهدئة الأوضاع وإنهاء التوتر والعنف المتصاعد من أجل استعادة أمن واستقرار المنطقة وحماية آمال وتطلعات شعوبها في مستقبل آمن مستقر ومزدهر.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على موقف دولة الإمارات الثابت والراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وجاء انعقاد الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بناء على طلب سلطنة عمان "دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون" ، وبعد التشاور والتنسيق مع دول المجلس، ويهدف الاجتماع إلى التشاور وإجراء مناقشات حول التطورات الأخيرة في المنطقة.

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