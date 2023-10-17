نقل تحيات رئيس الدولة إلى الرئيس الكازاخي.. منصور بن زايد يلتقي رئيس الوزراء الكازاخستاني

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، في كازاخستان، عليخان إسماعيلوف، رئيس وزراء جمهورية كازاخستان الصديقة.

وفي بداية اللقاء نقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، وتمنيات سموه لكازاخستان قيادةً وشعباً مزيداً من الرقي والتقدم والرخاء.

وأكد سموه - الذي يقوم بزيارة خاصة لكازاخستان - عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان الصديقة، والتي تحرص قيادتا البلدين على تعزيزها في مختلف الصعد، وبما يحقق المصالح المشتركة، ويدفع بها نحو مزيد من التقدم والتعاون المثمر، متمنياً سموه لجمهورية كازاخستان الصديقة دوام التقدم والازدهار في ظل قيادة فخامة قاسم جومارت توكاييف.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات من بينها الاقتصاد، والطاقة المستدامة، والبيئة، والتكنولوجيا الرقمية، والبنى التحتية، والاستثمار،.

وتبادل سموه مع معالي رئيس الوزراء الكازاخستاني وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها .

واطلع سموه على هامش اللقاء على نتائج اللجنة المشتركة بين البلدين الصديقين والتي جاءت بعد توقيع دولة الإمارات وكازاخستان 7 مذكرات تفاهم وتعاون بهدف تطوير العلاقات الثنائية الاستراتيجية العام الماضي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وعليخان إسماعيلوف توقيع اتفاقية بين دولة الإمارات وكازاخستان تتعلق بإدارة وتطوير مطار أستانا الدولي والذي ستقوم بتنفيذه شركة تيرمينالز القابضة وقعها معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن الجانب الكازاخستاني ماقصاد قالي أقباروف نائب وزير النقل.

حضر اللقاء معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، واللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، والدكتور محمد سعيد العريقي، سفير الدولة لدى كازاخستان.

وحضر من الجانب الكازاخستاني غاليمجان قويشيبايف، نائب رئيس الوزراء، رئيس مكتب حكومة كازاخستان، ودرخان ساتيبالتي عمدة إقليم تركستان.

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