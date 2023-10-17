"مورو" وهيئة دبي الرقمية يتعاونان لتعزيز بيئة الأمن الإلكتروني في الإمارة

المصدر: وام

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وقع مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) التابع لـ"ديوا الرقمية"، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع هيئة دبي الرقمية لتقديم أحدث خدمات الأمن السيبراني للمؤسسات الحكومية في دبي.

جرى التوقيع بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وحمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، ويوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني، والمهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية.

وقع المذكرة محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـشركة مورو، وعامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني، وذلك خلال معرض "جيتكس جلوبال" 2023 الذي تتواصل فعالياته حتى 20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير : "نعمل على تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتشكيل نظام بيئي رقمي آمن للمؤسسات في الدولة.. ومع النمو المتسارع للربط الرقمي، أصبحت حماية البنية التحتية الرقمية في دبي ذات أهمية قصوى.. لذا، فإن شراكتنا مع هيئة دبي الرقمية تعكس جهودنا المشتركة لدعم قدرات دفاع الأمن السيبراني للمؤسسات الحكومية.. ومن خلال الاستفادة من حلول "مورو" التقنية المتطورة وخبراتها الرائدة في القطاع نهدف إلى الحماية من الهجمات السيبرانية المحتملة فحسب وترسيخ مكانة دبي الريادية على خارطة المدن المتقدمة في مجال الأمن السيبراني في العالم".

بدوره، قال حمد عبيد المنصوري : "تقف هيئة دبي الرقمية في الطليعة في قيادة التحول الرقمي ترسيخاً لمكانة الإمارة مركزا رائدا عالمياً في مجال الابتكار والتكنولوجيا.. ومن خلال تعزيز هذا التعاون مع شركة مورو، فإننا ملتزمون بالامتثال لأعلى معايير الأمن السيبراني، وخلق بيئة تدفع التقدم التكنولوجي وتعزز ثقافة الابتكار والتميز الرقمي للمؤسسات الحكومية.. وإننا واثقون من أن رؤيتنا المشتركة لقيادة الاستدامة والكفاءة والربط السلس، ستمكننا من الارتقاء بموقع دبي مدينة ديناميكية ومستعدة للمستقبل، ومجهزة لمواجهة تحديات وفرص العصر الرقمي".

وقال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني: "يسرّنا توقيع مذكرة التفاهم مع شركة مورو ومع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية في القطاعين العام والخاص، تتنامى أهمية تعزيز الأمن السيبراني.. وهذا التعاون المشترك يؤكد التزامنا بتعزيز الأنظمة الأمنية للمؤسسات الحكومية في دبي.. ومن خلال الاستفادة من حلول مورو التكنولوجية المتطورة وخبرة مركز دبي للأمن الإلكتروني، نهدف إلى توفير فضاء رقمي آمن ومتقدم".

من جانبه، قال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: "تحرص ديوا الرقمية على المساهمة في مسيرة دبي نحو مستقبل مستدام ومتمكّن تكنولوجياً.. وتعتبر هذه الشراكة بين مورو وهيئة دبي الرقمية خطوة هامة بالنسبة لنا لتطوير الأنظمة الرقمية في القطاع الحكومي وتقديم خدمات معززة له.. ومع خبرة مورو وإمكاناتها المتطورة، فإننا متفائلون بأن هذا التعاون سيدفع المؤسسات في دبي لتكون في الطليعة في مجال التقدم الرقمي".

وبموجب هذه المذكرة يمكن للمؤسسات الحكومية في دبي الاشتراك في حلول مورو المتقدمة مثل المراقبة الأمنية المُدارة والاستجابة للحوادث الأمنية، وخدمات الحوكمة والامتثال، بالإضافة إلى اختبار الاختراق، وإدارة الثغرات الأمنية، إلى جانب خدمات التوعية الأمنية وإدارة الهوية والوصول التي يوفرها مركز مورو للأمن السيبراني، وذلك عبر استخدام تقنيات متطورة ومزودة بقدرات تحليلية متقدمة وأحدث حلول الذكاء الاصطناعي لتوفير حماية شاملة للمؤسسات الحكومية في دبي.

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