انطلاق المؤتمر العالمي السابع للجيوفيزياء الهندسية

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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انطلقت، صباح أمس، أعمال المؤتمر العالمي السابع للجيوفيزياء الهندسية 2023 تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، في جامعة الإمارات، وبالتعاون مع بلدية مدينة العين، وبالشراكة مع جمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين الأمريكية، ومشاركة 239 من العلماء والباحثين في مجالات الجيوفيزياء الهندسية، و75 جامعة وشركة ومؤسسة عالمية ومحلية من 20 دولة.

وقال معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، إن القيمة الكبيرة التي تتمتع بها الجيوفيزياء الهندسية في العصر الحالي على نطاق عالمي، تهتم بتفاصيل المناطق الجيولوجية المعقدة والمتنوعة، وتمكن من تحقيق التنمية المستدامة، والحد من مخاطر الكوارث، وتعزز من إدارة الموارد بشكل مسؤول بما يسهم في تقدم العالم، كما يعد التعاون الدولي والإقليمي الذي أدى إلى تنظيم هذا المؤتمر على جانب كبير من الأهمية.

كما قال علي خليفه القمزي، مدير عام بلدية مدينة العين: يمثل تواجدنا اليوم في مؤتمر الجيوفيزياء الهندسية في دورته السابعة دليلاً على نجاح هذا المؤتمر في تطلعاته وأهدافه، وهو ما أكسبه القدرة على المواصلة وتقديم منصة رائدة في مجال البحث العلمي تنطلق من مدينة العين لتلتقي بالعالم أجمع.

كما أعلن الدكتور أحمد مراد رئيس اللجنة العليا للمؤتمر النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، خلال حفل الافتتاح عن الفائزين «بجائزة الابتكار في الجيوفيزياء» لهذا العام، لأفضل ثلاث أوراق علمية مقدمة من الباحثين على المستوى الدولي، وأفضل ثلاث أوراق علمية مقدمة من قبل الطلبة المشاركين خلال أيام المؤتمر، والتي تركز على المساهمات المبتكرة التي تعمل بشكل كبير تطبيقات الجيوفيزياء على المشاكل القريبة من السطح. وقد حاز المركز الأول في جائزة الابتكار في الجيوفيزياء الباحث فريدريك ج. فوس، من شركة فري ستايل للخدمات التحليلية والكمية بالولايات المتحدة الأمريكية عن مشروع «التصوير ثلاثي الأبعاد للطبقات الجوفية في المريخ باستخدام بيانات الرادار السطحي لمسبار استكشاف المريخ»، وحاز المركز الثاني الباحث إرسان توركوغلو، من شركة أرامكو بالسعودية عن بحث علمي بعنوان «التعلم النشط لاستدعاء الموجات الكاملة»، وحاز المركز الثالث، الباحث بنبن مي، من جامعة زينجيانغ بجمهورية الصين عن بحثه «استخدام تداخل الموجات الزلزالية من مصادر مترابطة من خلال الترابط المتقاطع: التطبيق على استرجاع «موجات رايلي ولوف»، وانكسار وهمي من اهتزازات حركة القطارات ثلاثية الأبعاد».

وقال الدكتور محمود أبو صايمة، من اللجنة المنظمة للمؤتمر: تم على هامش المؤمر افتتاح المعرض المصاحب بمشاركة 30 من الجهات والشركات والمؤسسات الحكومية المحلية والدولية المتخصصة في تطبيقات الجيوفيزياء الهندسية، مؤكداً حرص طاقم عمل المؤتمر على تحقيق أهدافه.

فيما أوضح الدكتور حسين إبراهيم من جامعة بغداد، ضرورة إعداد جيل من الباحثين المؤهلين في الجيوفيزياء الهندسية، ورفد المجتمعات البحثية على الصعيدين الإقليمي والعالمي ببحوث علمية تخصصية رصينة، وتعزيز الابتكار في مجالات الجيوفيزياء الهندسية.

وأشار الدكتور كريم عبدالملك رئيس قسم الجيولوجيا، بكلية العلوم في جامعة عين شمس، إلى أن المؤتمر يركز فعلياً على الابتكار والإبداع، وتقديم التطورات والأساليب الجديدة في مجال الجيوفيزياء الهندسية والبيئية، والمجالات ذات الصلة التي لها تأثير عالمي.

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