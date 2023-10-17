متخصصة في الرد على استفسارات الجمهور.. " آمنة " ضابط افتراضي برتبة ملازم في شرطة دبي

المصدر: البيان

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حظيت "آمنة" الضابط الافتراضي المستقبلي في شرطة دبي، على تفاعل كبير من قبل زوار معرض جيتكس جلوبل للتكنولوجيا 2023 المقام في مركز دبي التجاري العالمي، الذين بادروا إلى تقديم الاستفسارات لها باللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت خديجة فلامرزي من الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بشرطة دبي، إن الضابط الافتراضي "آمنة" تحمل رتبة ملازم أول، متوفرة على موقع شرطة دبي الإلكتروني، وتجيب على استفسارات الناس حول الخدمات الشرطية كخدمة دفع المخالفات المرورية أو طريقة فتح البلاغات، والعديد من الخدمات الأخرى.

وبينت أن الضابط آمنة عبارة عن برنامج يعتمد على تنفيذ معاملات المتعاملين عبر الأوامر الصوتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأن هذا البرنامج تم إنجازه بجهود فريق الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الإدارات العامة الساعية لتحويل جميع الخدمات التي تقدمها للجمهور عبر الأوامر الصوتية.

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