«دبي للمستقبل» تشارك في حملة «تبرّع بجهازك»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت «مؤسسة دبي للمستقبل» في حملة «تبرّع بجهازك»، التي تنظمها «المدرسة الرقمية»، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث تبرعت بعدد من الأجهزة الإلكترونية للحملة الهادفة إلى توفير 10 آلاف جهاز إلكتروني مجدّد لدعم العملية التعليمية للطلبة الأقل حظاً حول العالم.

وأكدت عزة الشرهان رئيسة قطاع الخدمات المؤسسية في مؤسسة دبي للمستقبل، أن المشاركة في هذه المبادرة النوعية، تعكس حرص المؤسسة على دعم المبادرات الوطنية والعالمية الهادفة إلى توفير مستقبل أفضل للمجتمعات والأفراد، وإيمانها بأهمية تعزيز التعاون لتحقيق إنجازات نوعية، تنعكس إيجاباً على الأجيال المقبلة في المناطق النامية حول العالم.

وقالت: «شاركت مؤسسة دبي للمستقبل في حملة «تبرع بجهازك» لدعم جهود «المدرسة الرقمية»، الرامية لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذ توجيهاته بتسريع تطور التعليم الرقمي، وجعله في متناول الجميع في كل مكان».

ويأتي إطلاق حملة «تبرع بجهازك»، ضمن المبادرات الداعمة لتحقيق أهداف عام الاستدامة في دولة الإمارات.

وأتاحت «المدرسة الرقمية» الفرصة للأفراد والجهات للمشاركة في هذه المبادرة، عبر التبرع بالأجهزة الإلكترونية المستعملة، أو التبرعات المالية، عبر قنوات التبرع الرسمية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أو عبر الموقع الإلكتروني (www.donateyourowndevice.org).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز