«دبي الخيرية» و«التداوي» يطلقان حملة توعوية لأمهات الأيتام

المصدر: دبي - البيان

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نفذت جمعية دبي الخيرية، بالتعاون مع مستشفى التداوي بدبي، حملة توعية صحية أمهات الأطفال الأيتام، بهدف تعزيز الوعي الصحي لديهن حول الأمراض المختلفة، وتدريبهن على آلية الوقاية منها والتعامل معها.

وأكدت أحمد السويدي المدير التنفيذي أن الجمعية تحرص على تنظيم الفعاليات الخيرية التي تخدم المجتمع، خصوصاً الفئات التي تستحق الدعم والمساندة، مثل أمهات الأيتام من منطلق الشراكة الاستراتيجية مع مستشفى التداوي، التي وفرت كافة الإمكانات لإنجاح الحدث ودعم هذه الفئة.

وشدد السويدي على أهمية الدور المجتمعي للقطاع الصحي، من خلال دعم الفعاليات والبرامج التوعوية، مؤكداً أن الجمعية عملت بالتنسيق مع مستشفى التداوي على دعم هذا التوجه، من خلال عدة فعاليات مختلفة، جميعها تستهدف الفئات الأكثر حاجة في المجتمع.

من جهته، أوضح مروان حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، أن الحملة تأتي في إطار استراتيجية المستشفى الخاصة بدعم العمل الأعمال الخيرية والإنسانية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الشأن، وانطلاقاً من دورها المجتمعي الذي تستهدف من خلاله دعم كافة فئات المجتمع بشكل مباشر أو من خلال الجمعيات الخيرية.

وأشار إلى أن المستشفى وفر كادراً طبياً متخصصاً من الأطباء والممرضين، قدم برنامجاً تدريبياً وإرشادياً متكاملاً لعدد كبير من أمهات الأيتام، فضلاً عن توفير هدايا وقسائم مجانية لفحص الصدر بتقنية الماموجرام، إضافة إلى توفير عروض خاصة لهذه الفئة من الأمهات.

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