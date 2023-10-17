15.8 مليون درهم من «خيرية الشارقة» لدعم 1062 مشروعاً

المصدر: الشارقة - البيان

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ذكرت جمعية الشارقة الخيرية، أنها نفذت ما يزيد على 1062 مشروعاً خيرياً في عدد كبير من البلدان المشمولة بأعمال ومشاريع الجمعية بتكلفة 15.8 مليون درهم، منها ما هم في إطار دعم وتمكين أرباب الحرف والمهن، بتكلفة إجمالية بلغت 1.2 مليون درهم، إلى جانب تقديم حزمة من برامج المساعدات الشهرية للمسجلين بكشوف الجمعية من المواطنين والمقيمين داخل الدولة بتكلفة 14.6 مليون درهم خلال الفترة من مطلع شهر يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، وذلك بحسب التقرير الذي أصدرته الجمعية تزامناً مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر الذي يوافق السابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام.

وقال محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية: تم تنفيذ ما يزيد على 1062 مشروعاً إنتاجياً بواقع 24 مشروعاً في إثيوبيا، و90 مشروعاً في ألبانيا، و17 في البوسنة والهيرسك، و4 في الفلبين، و72 في النيجر، و49 في الهند، و21 في إندونيسيا، و31 في أوغندا، و 133 في بنغلاديش، و9 مشاريع في بنين و19 في بوركينافسو، و15 في تايلند، و57 مشروعاً في توغو، و71 مشروعاً في الكونغو، و78 في زيمبابوي، و11 في ساحل العاج، و15 في طاجكيستان.

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