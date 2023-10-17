«الاتحاد للماء والكهرباء»: الإخلال بشروط التوصيل والتلاعب بالعداد أبرز المخالفات

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

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أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للكهرباء والماء أن شركة الاتحاد للماء والكهرباء تطلق عدداً من الحملات التوعوية للجمهور، بعضها يركز على ترسيخ الوعي بإجراءات الأمان والسلامة، وسبل تجنب مخاطر وقوع الحوادث والإصابات الناجمة عن الممارسات الخاطئة عند استخدام الأجهزة الكهربائية بأنواعها، لافتاً إلى أنه منذ بداية العام الجاري تم رصد العديد من المخالفات، أبرزها الإخلال بشروط التوصيل الفنية، والتلاعب بالعداد، كما أن الهيئة تمنح المخالفين مهلة 15 يوماً لتعديل المخالفات.

مرافق

وبين أن حملات التوعية تركز كذلك على عدم الاقتراب غير المصرح به من مرافق الطاقة الكهربائية العامة أو الخاصة، أو ضرورة الإبلاغ عن الأبواب المفتوحة، أو أي جوانب غير مؤمنة تتعلق بتلك المرافق، فضلاً عن تلك التي يمكن أن تنتج عن زيادة الأحمال بدون تصريح، ونهدف من تلك الحملات الحفاظ على سلامة الجمهور، وتجنب وقوع الإصابات قبل أن يكون للتوعية بشأن تعرض المخالف لغرامات أو جزاء مالي، لافتاً إلى أن الحملات يشارك فيها مهندسون ومهندسات من مختلف الوحدات التنظيمية على مستوى الشركة في تخطيطها وتنفيذها، بحسب نوعها ونطاقها والفئة المستهدفة، وقنوات النشر.

حرائق

وقال: «إن مخاطر الأحمال الزائدة غير المصرح بها متعددة، يأتي في مقدمتها خطر اندلاع الحرائق، أو التعرض لصدمات كهربائية، تشكل تهديداً خطيراً على الصحة والسلامة العامة، كما تؤثر تلك الأحمال على استقرار الشبكة نتيجة لزيادة الضغط غير المهيأ له على التوصيلات والتمديدات الكهربائية- خصوصاً- على مستوى المنشآت الكبرى».

مهلة

وأوضح آل علي: « مخالفة الأحمال الإضافية غير القانونية تعرف بأنها قيام المتعامل بإضافة حمل غير قانوني، من خلال المرور على العداد دون اتباع الإجراءات المعتمدة لدى شركة الاتحاد للماء والكهرباء، كما أنه عند اكتشاف المخالفة يتم إشعار المتعامل رسمياً، ويمنح مهلة لتسوية الوضع، إما بإزالة الحمل الزائد المخالف، وإما من خلال التقديم على طلب إضافة الحمل لدى الشركة، وفي حالة عدم تسوية الوضع خلال المهلة الممنوحة يتم فرض غرامة مالية».

إخلال

وبين أن من أبرز أنواع المخالفات التي تم ضبطها، هي الإخلال بشروط التوصيل الفنية، من خلال تقديم بيانات غير صحيحة متعلقة بالتوصيل المطلوب سواء لخدمة المياه أو الكهرباء، ونقل أو تغيير مكان العداد بدون تصريح، كما تتضمن المخالفات عمل توصيل غير مصرح به للمياه أو الكهرباء من شبكة الشركة، أو أحد فروعها دون المرور على العداد الخاص بالمنشأة، والتلاعب بالعداد أو التوصيلة، وأخرى.

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