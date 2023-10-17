«الطاقة والبنية التحتية» تكرّم الشركاء الاستراتيجيين

المصدر: دبي - البيان

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كرّم معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة، تقديراً لدعمهم وجهودهم ودورهم في النجاح الذي حققته الوزارة، وذلك خلال ملتقى الشركاء السنوي 2023 الذي نظمته الوزارة في فندق فيرزاتشي بدبي، تحت شعار «معاً نتكامل».

حضر التكريم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، والمهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وعدد من رؤساء وممثلي شركاء الوزارة من القطاعين الحكومي والخاص.

وفي كلمته، خلال الملتقى، تقدم معالي سهيل المزروعي بالشكر الجزيل لشركاء وزارة الطاقة والبنية التحتية، لمساهمتهم الفاعلة في مسيرة التطور الذي تنجزه الوزارة، ودعم رؤيتها المتمثلة في الريادة العالمية المستدامة في الطاقة والمياه والبنية التحتية والإسكان والنقل، وأهدافها الاستراتيجية، وفي تحقيق سعادة الفرد والمجتمع، وتعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها على المستوى العالمي.

وأكد معاليه أن الشركاء عامل رئيس في تحقيق النجاح على مختلف الصُعد، وأن الشراكات الفاعلة تحقق نتائج إيجابية وملموسة . وقال: «حريصون على التعاون البنّاء مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع إنجاز المشاريع، مما يخلق قيمة طويلة الأجل على مستوى الاستثمارات المالية والنتائج المثمرة للجميع، ويفتح آفاقاً جديدة من الفرص، عبر توفير الموارد اللازمة لدعم متطلباتنا للمستقبل، وإنه بفضل جهودنا المشتركة حققت دولة الإمارات مراكز متقدمة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاءت الدولة ضمن المراكز الـ 10 الأولى عالمياً في 12 مؤشراً تقع تحت مسؤوليات الوزارة، بما فيها 6 مؤشرات بالمركز الأول»؛ موضحاً أن إجمالي عدد مؤشرات الأجندة الوطنية في مجال الطاقة والبنية التحتية والإسكان التي يتم العمل عليها مع الشركاء بلغت 11 مؤشراً.

وشملت قائمة المكرمين، وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الداخلية، وهيئة مياه وكهرباء دبي، ودائرة الطاقة بأبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إضافة إلى بلدية دبي، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وشركة الإمارات للكهرباء والمياه، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وبلدية الشارقة، ودائرة إسكان الشارقة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وهيئة إسكان أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وشركة أبوظبي للنقل والتحكم، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وجامعة الشارقة، ومجموعة بيئة الشارقة، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إلى جانب عدد من الشركات الوطنية والعالمية.

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