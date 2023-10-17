المزروعي: كونغرس الإعلام يجسد ريادة الإمارات باستشراف المستقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن انعقاد الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام 2023 برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تؤكد أهمية هذا الحدث الدولي الذي يجمع قادة وخبراء الإعلام ومسؤولي كبرى المؤسسات الإعلامية على مستوى العالم تحت مظلة واحدة في أبوظبي.

وأضاف معاليه أن الكونغرس العالمي للإعلام يعكس دور الإمارات المهم والمؤثر على الساحة الدولية منصة عالمية رائدة لصياغة مستقبل مختلف القطاعات، لا سيما الإعلام بما يعزز مكانة الإعلام الإماراتي، وقدرته على رسم ملامح مستقبل قطاع الإعلام بالتعاون مع الشركاء من حول العالم.

وأشار إلى أن المشاركة الدولية الواسعة للمؤسسات الإعلامية في فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام، تسهم في الوقوف على واقع قطاع الإعلام وطرح المشاريع والمبادرات الإبداعية المشتركة، بما يسهم في صياغة مستقبل الإعلام العالمي وتعزيز دوره في مسيرة التنمية المستدامة لدول العالم أجمع.

وأضاف معاليه أن قطاع الإعلام في دولة الإمارات استطاع على مدار أكثر من 5 عقود تحقيق إنجازات نوعية، واكبت مسيرة التطور والتقدم التي تشهدها دولتنا ليقدم قطاعنا الإعلامي، نموذجاً يحتذى في التميز والريادة والموثوقية على مستوى العالم. وأوضح أن مشاركة وسائل الإعلام الدولية في هذا التجمع الإعلامي الدولي المهم، يسهم في خلق المزيد من الأفكار والمبادرات الإعلامية المبتكرة وطرح أدوات متجددة، قادرة على صياغة رسالة إعلامية رصينة وقوية ومؤثرة، تخاطب وتصل إلى الجميع من خلال محتوى إعلامي موثوق ومتطور.

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن دولة الإمارات حاضنة لكبرى المؤسسات والمنصات الإعلامية العالمية، ما يعكس البنية التحتية المتطورة التي تدعم استدامة نمو هذا القطاع الاستراتيجي انطلاقاً من الإمارات إلى العالم.

يذكر أن فعاليات النسخة الثانية من معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام 2023، ستقام خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتُنظم الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام، مجموعة «أدنيك» بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، بمشاركة نخبة من رواد صناعة الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين، بالإضافة إلى الأكاديميين والشباب وطلبة الجامعات.

ويناقش «الكونغرس العالمي للإعلام 2023» على مدار ثلاثة أيام، العديد من المحاور الرئيسية التي تركز على الإعلام البيئي والاستدامة وتعليم الإعلام والتحديات والفرص والابتكار، إلى جانب الإعلام الرياضي ودور التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.

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