صقر غباش يبحث ورئيس تيمور الشرقية تطوير العلاقات الثنائية

المصدر: أبوظبي- البيان

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استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خوزيه راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب معالي صقر غباش في بداية اللقاء، بخوزيه راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، مشدداً على أهمية العمل البرلماني والدبلوماسية البرلمانية في بناء جسور الصداقة بين الشعوب.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، ويواكب التطور المتنامي في جميع القطاعات، مع التأكيد على أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين برلماني الدولتين، من خلال تبادل الزيارات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام.

وتطرق الجانبان إلى الحديث عن القضايا الإقليمية والدولية، وبحثا آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أكدا أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي، ودعم كافة الجهود المبذولة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم، وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود على مستوى العالم.

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