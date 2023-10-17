عبد الله بن زايد ورئيس تيمور الشرقية يبحثان الاستدامة والتغير المناخي

المصدر: أبوظبي - وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خوزيه راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث علاقات الصداقة وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في العديد من المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين، ويعود بالخير على شعبيهما.

كما تناولت المباحثات التعاون المشترك في ملف الاستدامة والتغير المناخي، في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28»، في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، ودور هذا الحدث العالمي البارز في تحقيق نقلة نوعية في مسار العمل المناخي العالمي.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بخوزيه راموس هورتا، مؤكداً أهمية زيارة العمل الذي يقوم بها فخامته إلى دولة الإمارات، في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة.

من جانبه، أعرب راموس هورتا عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات، مشيداً بتجربة الدولة التنموية الرائدة.

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