إشادة ليبية بجهود الإمارات الإنسانية

المصدر: درنة - وام

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أشاد الفريق عبدالباسط أبو غريس، آمر المنطقة العسكرية الأمنية في درنة، بالجهود الإغاثية والإنسانية للإمارات في ليبيا، لاسيما دعم المتضررين من إعصار دانيال.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها أمس إلى مقر تمركز الفريق الإماراتي في المدينة رافقه قيادات عسكرية هناك، وكان في استقباله قائد فريق الإغاثة في ليبيا. وناقش الطرفان الأوضاع الحالية في درنة وآثار الإعصار.

وأعرب أبو غريس عن شكره للفريق الإماراتي الذي يضم فرق البحث والإنقاذ «طائرات البحث والإنقاذ وفرق الإنقاذ البحري» وفريق تحديد هوية ضحايا الكوارث وفريق طائرات (الدرونز) ودوريات المستجيب الأول، والـ k9 والمزودين بأحدث المركبات والمعدات والطائرات ووسائل البحث والإنقاذ والتقنيات المتقدمة.

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