تصويت هجين في انتخابات «استشاري الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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اعتمدت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري في الشارقة الجدول الزمني لانتخابات المجلس التي تبدأ 23 أكتوبر الجاري، بتسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية في الدوائر الانتخابية، على أن تنتهي عملية الانتخابات بإعلان القائمة النهائية للفائزين بها يوم الجمعة 15 ديسمبر من العام الجاري.

كما قررت اللجنة العليا اعتماد التسجيل في الدوائر الانتخابية إلكترونياً باستخدام تطبيق «UAE PASS»، أما نظام التصويت في هذه الدورة من انتخابات المجلس فسيكون هجيناً، بحيث يتاح إلكترونياً (عن بعد)، لضمان سير العملية بسهولة ويسر، وبكل مصداقية وشفافية وحيادية، مع إتاحة الفرصة في ذات الوقت للتصويت حضورياً في المراكز التي سيتم تخصيصها في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في مكتب سمو الحاكم، الذي ناقشت خلاله الأدوار الرئيسة المنوطة بها، وخطط تنفيذ الانتخابات، وفقاً لأفضل المعايير وأحدثها، المبنية على الحيادية والشفافية.

ترأس الاجتماع المستشار الدكتور منصور محمد بن نصّار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وحضره أعضاء اللجنة: اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وأسماء راشد سلطان بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، والمستشار عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات، تضمنت تشكيل اللجان الرئيسة التي نظمها مرسوم إعادة تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي تضمنت لجنة إدارة الانتخابات، ولجان الدوائر الانتخابية، واللجنة الإعلامية، واللجنة الأمنية، ولجنة الأنظمة الذكية.

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