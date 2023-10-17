طلبة يدعمون ضحايا الزلازل والفيضانات في المغرب وليبيا

المصدر: الشارقة - البيان

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جمع طلبة متطوعون من الجامعة الأمريكية في الشارقة، أكثر من 29 ألف درهم خلال حملة تبرعات استمرت لمدة أسبوع، نظمها قسم الخدمة المجتمعية والتواصل في الجامعة مع الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون مع المجلس الطلابي في الجامعة والأندية الثقافية الطلابية وفريق أعمال مكتب عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في الشارقة، بهدف مساعدة ضحايا الزلازل والفيضانات في المغرب وليبيا، حيث قام الهلال الأحمر الإماراتي بجمع التبرعات مباشرة من مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة في الحرم الجامعي التي نظمت لهذا الهدف.

وقالت عائشة علي، مديرة قسم الخدمة المجتمعية والتواصل في الجامعة الأمريكية في الشارقة،: «إن مشاركة الجامعة الأمريكية في الشارقة في جمع التبرعات لصالح المغرب وليبيا تنبع من إحساس الطلبة العميق بالمسؤولية المجتمعية، وأهمية دعم المبادرات الخيرية التي تنظمها المنظمات الإنسانية، إن هذه الحملة تجسد شعورهم العميق بضرورة رعاية الآخرين».

وأكدت هناء صبري، طالبة الاتصال التسويقي المتكامل ومنسقة الإعلام والاتصال في المجلس الطلابي في الجامعة الأمريكية في الشارقة، أهمية إحداث فرق في حياة الناس قائلةً: «كانت رحلتنا من التنظيم إلى المشاركة في حملة جمع التبرعات للمغرب وليبيا صادقة لإحداث تغيير في حياة الكثيرين. نحن محظوظون بكون دولة الإمارات العربية المتحدة وطننا الثاني، حيث لا تعرف الرحمة أي حدود».

وتؤمن الجامعة الأمريكية في الشارقة بتوسيع نطاق التعليم خارج الفصل الدراسي. فمن خلال تعزيز العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، تقوم الجامعة بتخريج قادة لإحداث تغيير في العالم.

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