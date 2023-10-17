أبوظبي تستضيف المؤتمر العالمي للتربية البيئية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف أبوظبي مؤتمر الشباب للتربية البيئية، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للتربية البيئية الثاني عشر من 29 يناير إلى 2 فبراير 2024.

ويتحدث في هذا المؤتمر قادة في مجال التعليم البيئي والاستدامة وتمكين الشباب، من بينهم رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للعمل المناخي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين «COP28»، رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة «IUCN»؛ وشيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي؛ وليلى مصطفى عبد اللطيف، مدير عام جمعية الإمارات للطبيعة؛ وجاك دانجرموند، رئيس معهد أبحاث النظم البيئية (ESRI) والمؤسس المشارك فيه؛ والدكتور لورنزو فيورامونتي، وزير التعليم والجامعات والأبحاث السابق في الجمهورية الإيطالية؛ وريكي كيج، المؤلف الموسيقي والمدافع عن البيئة.

وقال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي: يقدم مؤتمر الشباب للتربية البيئية منصة نقاش للشباب في مواضيع تتعلق بتشكيل مستقبلٍ أكثر استدامة وقيادةِ التغيير الإيجابي في مجال حماية البيئة.

يتولى المؤتمر العالمي الثاني عشر للتربية البيئية قيادة عملية إحداث ثورة في التعليم البيئي، حيث يقع الشباب في قلب هذا التحول، لذا فإن مؤتمر الشباب للتربية البيئية عنصر أساسي في هذا البرنامج الذي يستمر لمدة خمسة أيام، أربعة منها لمناقشة المحاور الرئيسية، ويوم للجولات الترفيهية. يهدف هذا الحدث، من خلال التزامه بالعمل حافزاً للتغيير، إلى تعزيز التدابير والإجراءات الرامية لحماية مستقبل الكوكب والاعتراف بدور التعليم في إيجاد الممارسات المستدامة وصياغتها.

يُعد المؤتمر العالمي للتربية البيئية 2024، الذي يتخذ من «التواصل لبناء الغد» شعاراً له، أول حدث دوليّ رئيسيّ للاستدامة هذا العام، الأمر الذي يؤكد التزام أبوظبي بالحثّ على التغيير عبر التعليم وتسليط الضوء على الأهمية المستمرة للتنمية البيئية في جدول الأعمال الوطني للدولة.

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