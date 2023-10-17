منصور بن زايد يترأس اجتماع «مبادلة للاستثمار»

المصدر: أبوظبي - وام

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ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة شركة «مبادلة للاستثمار» اجتماع مجلس إدارة الشركة في «قصر الوطن» في أبوظبي.

مواضيع مدرجة

واعتمد المجلس خلال الاجتماع تقرير نصف السنة المالية للعام 2023، وناقش عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالحميد محمد سعيد، وسيف سعيد غباش أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

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