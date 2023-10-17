خبراء دوليون: التفكير الاستباقي مفتاح التقدم وتخطي التحديات

المصدر: دبي - البيان

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أجمع خبراء دوليون في جلسة حوارية ضمن فعاليات مجالس المستقبل العالمية 2023، على أهمية توجيه التركيز العالمي والجهد الدولي المشترك نحو معالجة أزمات الحاضر وتحديات المستقبل بالمستوى ذاته من الأهمية، مع تطوير قدرات التفكير المستقبلي لتعزيز النمو واستدامته وتكريس التعاون العالمي من أجل غد أكثر استقراراً وعدالةً وتقدماً للجميع.

وركّز المتحدثون على قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وتحوّل الطاقة والاستدامة، والأمن الغذائي والمائي، والاقتصاد والتنمية، وتطرقوا لتأثيرها على القطاعات الثلاثة الرئيسية الأخرى لاجتماعات المجالس هذا العام، وهي المجتمع، والحوكمة، والبيئة والمناخ.

الأمن الغذائي

وأكدت سالي ديفيز مديرة كلية ترينيتي بجامعة كامبريدج البريطانية، أهمية معالجة أسباب انتشار الجوائح ومسببات تراجع تأثيرات الأدوية وظهور فيروسات جديدة عصية على العلاج، داعيةً إلى المزيد من التركيز على الجهد الجماعي والتعاون من أجل مستقبل أفضل للبشرية.

وحذرت ديفيز من أوبئة مستقبلية خطيرة، ومن مخاطر جديدة على الأمن الغذائي والأمن المائي، وتهديدات للثروات الحيوانية والتنوع الحيوي ومصادر المياه العذبة، مذكّرة بأهمية التعاون الدولي الشامل كما كان الحال في التغلب على جائحة «كوفيد 19».

ودعت ديفيز إلى بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز البحث العلمي والابتكار وتطوير تقنيات المستقبل ضمن أطر تشاركية تعود بالنفع على الجانبين وعلى المجتمع ككل، وتعزز الفرص المتاحة أمام أجيال المستقبل.

الذكاء الاصطناعي

من جهته، اعتبر ستيوارت راسل بروفيسور علوم الحاسوب في كلية بيركلي بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الإنسانية حققت خلال الفترة الماضية تقدماً نوعياً غير مسبوق في مجال الذكاء الاصطناعي، فيما تبلغ اليوم الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي عشرات مليارات الدولارات شهرياً.

وقال: «قد نرى قفزات نوعية للإنسانية في النظم المالية، والتعليم من خلال تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب»، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي في الطب سيفتح مستقبلاً مجالات جديدة تماماً في الرعاية الصحية والاقتصاد الرقمي والابتكار.

وأوضح راسل أن تكنولوجيا المستقبل ستعتمد على مبادئ التشاركية والبيانات المفتوحة مع ضرورة حماية الخصوصية وحوكمة تطبيقات واستخدامات التقنيات الناشئة، كالذكاء الاصطناعي التوليدي والميتافيرس والواقع الافتراضي والمعزز والمدمج، داعياً إلى نوع من تنظيم قطاعات الرقمنة مستقبلاً، بحيث تأخذ الجوانب الاجتماعية والإنسانية في الحسبان.

تحقيق النمو

في السياق ذاته، أكد مسعود أحمد رئيس مركز التنمية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، أهمية الارتقاء بجودة الحياة وتحسينها أثناء تحقيق التنمية الاقتصادية كي تعيش كل شرائح المجتمعات بكرامة، لافتاً إلى أن السنوات الثلاثين الماضية شكلت نجاحاً كبيراً، لكن التحديات المستقبلية تتمثل في إتاحة المجال للفئات الأقل دخلاً للحاق بركب التقدم والاستفادة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار أحمد إلى أهمية تقليص الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة اقتصادياً، وإلى أهمية الاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل تسريع التنمية وخفض تكلفة الطاقة النظيفة وإيصالها للمجتمعات منخفضة الدخل، داعياً إلى حوارات أكثر عمقاً ونقاشات أكثر صراحة بين الدول والحكومات والمنظمات وقطاعات الأعمال، موضحاً أن الحوار بين دعاة التنمية ودعاة حماية البيئة أدى إلى تقدم في مسار مواجهة أسباب التغير المناخي اليوم، مؤكداً أن النمو الذي يتطلع إليه العالم سيتحقق بالتعاون والشراكات، بدلاً من تنازع مناطق النفوذ والسيطرة والمنافسة الشديدة.

تحوّل الطاقة

وقالت ميليسا لوت مديرة الأبحاث في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «مسار الحياد المناخي الصفري يعني تحقيق التوازن والتحوّل التدريجي، وهذا التحول يحمل العديد من التحديات والفرص نظراً لاختلاف المجتمعات والاقتصادات، وقد حققنا خلال عشرين عاماً أكثر مما كان متوقعاً في مسار خفض الانبعاثات». وأكدت لوت أهمية التعاون بين القطاعات كافة في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة؛ بدءاً من أصحاب رؤوس الأموال إلى الحكومات إلى الجهات التنظيمية وصولاً إلى المجتمعات، خاصة وأن هذا التحول في الطاقة هو من الأكبر من تاريخ الإنسانية لأنها يتعدى المستويات المحلية والإقليمية إلى العالمية.

وركزت لوت على أهمية العملانية وابتكار حلول قابلة للتطبيق مقرونة بتعاون جميع القطاعات لتنفيذها.

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