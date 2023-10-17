محمد الشرقي يؤكد دور الفنون في تعزيز الجسور الثقافية والإنسانية بين الشعوب

المصدر: الفجيرة - وام

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور الفنون عامة، والمسرح خاصة، في تعزيز الجسور الثقافية والإنسانية بين شعوب العالم، مشيراً إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالمبدعين في مختلف المجالات الفنية، والداعمين لركائز النهضة الشاملة والمستدامة للدولة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، وفد أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، برئاسة علي عبيد الحفيتي مدير عام الأكاديمية، بمناسبة فوز الأكاديمية بأربع جوائز عن العمل المسرحي.

المركز الأول

من جهة أخرى استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري، فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية، بمناسبة حصوله على المركز الأول في النسخة الأولى لبطولة الأندية العربية للتايكواندو للناشئين في القاهرة، وستّ ميداليات.ونوّه سموّه باهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للحركة الرياضية في الإمارة، وتوجيهات سموّه بتشجيع الرياضيين في مجال الألعاب القتالية خاصة على المنافسة في المحافل الدولية والتميز فيها، بهدف دعم القطاع الرياضي.

استقبال

من جهة أخرى استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، روبرت ميشيل لاور سفير دوقية لكسمبورغ الكبرى لدى الدولة.ورحب سموه، بالسفير، الذي قدم للسلام على سموّه، متمنيا له دوام التوفيق في مهام عمله.جرى خلال اللقاء، تبادل الحديث حول مختلف المواضيع ذات الأهمية المتبادلة.

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