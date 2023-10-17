عمار النعيمي: الاقتصاد الإماراتي ضمن أفضل الاقتصادات المتقدمة

المصدر: عجمان - وام

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ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2023 والذي عقد أمس في المقر الرئيسي للمصرف في عجمان بحضور أعضاء المجلس.

مكانة

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إنّ الاقتصاد الإماراتي يرسِّخ مكانته على خريطة أفضل الاقتصادات المتقدمة تدعمه بيئة استثمارية مستقرة، قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي، ونتطلع أن يستمر هذا الازدهار الاقتصادي بالصعود الإيجابي، وأن يكون له أثر جيد في نتائج أعمالنا، وأن يسهم في تحقيق نمو مستدام للإيرادات والنتائج التشغيلية لمصرف عجمان. وبعد المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس.. تمت مناقشة واعتماد البيانات المالية للمصرف للربع الثالث من السنة المالية 2023، واستعرض المجلس الأعمال الاعتيادية وأصدر قراراته حيالها.

إشادة

وأشاد سموه بدور القائمين على سير العمل في المصرف وما يبذلونه من جهود حثيثة في خدمة المستثمرين والمتعاملين، مما أكسب البنك سمعة متميزة ومكانة مرموقة بين المصارف المحلية، وأصبح جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية الوطنية في دولة الإمارات.

وفي ختام الاجتماع، كرّم سمو ولي عهد عجمان الموظفة عفراء عبدالله السويدي والموظفة شما عيسى بن علي، المنتسبتين لبرنامج «إثراء» الذي يقدمه «معهد الإمارات المالي» ويهدف إلى إكساب المواطنين المؤهلات والمعارف التي تطور خبراتهم ومهاراتهم وتمكنهم من المساهمة في مسيرة تقدم الدولة وتكريس سمعتها كمركز عالمي للخدمات المالية.

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