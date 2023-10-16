والي هيرات يزور المستشفى الميداني الإماراتي ويطمئن على مصابي زلزال أفغانستان

المصدر: وام

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زار نور أحمد إسلام جار، والي ولاية هيرات الأفغانية، المستشفى الميداني الإماراتي، للاطمئنان على أهالي الولاية الذين تأثروا من الزلزال الذي ضرب شمال أفغانستان مؤخراً.

ويواصل الفريق الطبي جهوده في تقديم خدماته الجراحية لإنقاذ حياة المصابين في المستشفى الميداني الإماراتي الذي أعلنت وزارة الدفاع عن افتتاحه، السبت الماضي، بهدف مد يد العون للمتضررين من الزلزال، وتوفير الرعاية الصحية الضرورية لهم.

ويقوم الفريق الطبي بالتنسيق مع المستشفيات القريبة لتحويل بعض الحالات، وتوفير وحدات الدم اللازمة عند الضرورة، والمواد الطبية والجراحين لمساعدتهم في تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وتتواصل المساعدات الإغاثية الإماراتية في إطار الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة في مساعدة المتضررين والمنكوبين حول العالم، ومد يد العون لهم، والاستجابة للقضايا الإنسانية الملحة.

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