شرطة دبي تعزز أمن المناطق السكنية بدورية ذاتية القيادة

المصدر: البيان

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كشفت القيادة العامة لشرطة، دبي عبر منصتها في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، دوريتها الأمنية ذاتية القيادة الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان في المناطق السكنية.

وقدَّم الملازم راشد بن حيدر من الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي شرحاً لزوار المنصة عن مواصفات الدورية الصديقة للبيئة التي تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، وتدوم بطاريتها لمدة 15 ساعة، فيما تبلغ سرعتها 5 إلى 7 كيلومترات في الساعة، وذلك حسبما أفادت شرطة دبي عبر موقعها الرسمي.

وأوضح أن الدورية مخصصة للمناطق السكنية، والهدف منها تعزيز التغطية الأمنية من خلال ما تتضمنه من كاميرا حديثة تتميز بالقدرة على التقاط الصور ضمن 360 درجة، مبيناً أن الدورية لديها القدرة أيضاً من خلال التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي على رصد السلوكيات الإجرامية، والتعرف على الوجوه، وقراءة أرقام السيارات.

تواصل مباشر

ولفت إلى أن الدورية تحتوي على تقنيات التواصل المباشر مع مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي من أرض الميدان.

طائرة بدون طيار

وختم أن الدورية تحتوي على متنها أيضاً طائرة بدون طيار تستخدم في الوصول إلى المناطق التي لا تستطيع الوصول إليها حال تطلب الأمر ذلك، وأن الطائرة تمتلك تواصلاً لاسلكياً مباشرة مع الدورية حال إقلاعها عنه.

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