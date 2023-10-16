"الهلال الأحمر" يخصص 26 مركزاً على مستوى الدولة لاستقبال تبرعات حملة "تراحم من اجل غزة"

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

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حددت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 26 مركزاً على مستوى الدولة لجمع التبرعات لحملة "تراحم من أجل غزة" الخاصة بإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني.

وأوضحت الهيئة عبر تغريده نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "X"، بأنه تم توزيع المراكز على 9 مناطق جغرافية مختلفة، بواقع 8 مراكز في مدينة أبوظبي هي موقع شارع المطار مقابل كارفور، المارينا مول، الشهامة مقابل جمعية بني ياس التعاونية، شارع النجدة بجانب شركة أبوظبي للتوزيع، مدينة الشوامخ مقابل اللولو إكسبرس، مدينة بني ياس مقابل اللولو هايبر ماركت، مدينة بني ياس مقابل جمعية بني ياس التعاونية.

و3 مراكز في منطقة الظفرة، هي مكتب مدينة زايد، مكتب مدينة الظنة – الرويس، مكتب مدينة السلع، فضلاً عن مركز واحد في مدينة العين وهو مستودعات المرخانية.

كما تم تحديد مركزين في دبي هما مقر المركز الرئيسي، ومستودعات المركز "القوز"، ومركزين في الشارقة، هما مقر المركز في الرحمانية، ومكتب الهيئة النخيلات، ومركزين في الفجيرة، وهما مقر مركز الفجيرة، خيمة بنك دبي الإسلامي في شارع الشيخ حمد بن عبدالله الرقي 83 الفجيرة.

بينما شهدت إمارة راس الخيمة، تخصيص 6 مراكز، هي المقر الرئيسي، كرفان رأس الخيمة، كرفان الرمس، كرفان شعم، كرفان المعيرض، كرفان الظيت الجنوبي، ومركز واحد في أم القيوين وهو مقر مركز أم القيوين، ومركز آخر في عجمان، وهو مقر مركز عجمان.

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