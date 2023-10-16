ديوان الرئاسة يعلن عن تنظيم مسيرة الاتحاد بمشاركة أبناء القبائل في 3 ديسمبر

المصدر: البيان

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أعلن ديوان الرئاسة عن تنظيم مسيرة الاتحاد بمشاركة أبناء القبائل بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة في موقع مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة بأبوظبي يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023 وذلك تعبيراً عن ما يحمله شعب الإمارات للوطن وقيادته من حب ووفاء واعتزاز

وأضاف: للمشاركة يرجى تواصل المنسق المحدد من القبيلة على الهاتف المجاني رقم 8003300 وذلك من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 13:00 ظهراً، ومن الساعة 16:00 إلى 19:00 مساءً، وموعد التسجيل خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر 2023.

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