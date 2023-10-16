تجهيز 13 ألف طرد في اليوم الأول لـ«تراحم من أجل غزة»

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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انطلقت، أمس في قاعة موانئ أبوظبي بميناء زايد، فعاليات حملة «تراحم من أجل غزة» لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة، حيث تم خلال اليوم الأول تغليف 13 ألف طرد غذائي، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني.

وتهدف حملة «تراحم من أجل غزة» التي أطلقت بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وخصوصاً الأطفال الذين يشكلون ما يقرب من نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم، إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

وقال راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر، إن الحملة هي مبادرة إماراتية من الشعب الإماراتي إلى شعب غزة أطفال ونساء وكبار، للتخفيف عنهم من تأثير الحرب التي يعانون منها، موضحاً أنه تقرر أن تمتد الحملة لأسابيع متواصلة بما يسهم في توفير كل الاحتياجات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.

وحول الآلية التي سيتم اتباعها لإيصال الطرود الإغاثية، أفاد المنصوري، أن الجهات المعنية ستعمل على إيصال هذه المساعدات من خلال القنوات الرسمية دولياً، وتحديداً عبر منظمة «أونروا»، لافتاً إلى وجود تنسيق مع الحكومة المصرية لإيصالها في أسرع وقت.

وثمن جهود كل فئات المجتمع التي حرصت على المشاركة بفعالية في جهود إنجاح هذه الحملة، مشيراً إلى أنه روعي في عملية تجهيز الطرود، احتوائها على مجموعة متكاملة من المواد الغذائية، فضلاً عن الملابس ومختلف الاحتياجات الخاصة بالأطفال والنساء.

كما أشاد بأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ 20 مليون دولار، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ 50 مليون درهم.

من جانبه أشاد السفير علي يونس، القائم بأعمال سفارة فلسطين في أبوظبي، بجهود دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في إغاثة ومساندة أشقائهم الفلسطينيين، بما يرسخ التزامها التاريخي والأخوي في تقديم كل ما من شأنه التخفيف ودعم المستضعفين والمنكوبين.

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