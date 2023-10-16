عبدالله بن زايد يبحث مع وزراء خارجية ألمانيا وأستراليا وماليزيا ولوكسمبورج تطورات المنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تهدئة التصعيد الجاري بين غزة وإسرائيل.

وتطرقت محادثات الجانبين إلى جهود المجتمع الدولي من أجل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة.وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي إلى أهمية تنسيق وتضافر المساعي الإقليمية والدولية من أجل حماية المدنيين.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، خلال اتصال هاتفي مع بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، وسبل خفض التصعيد وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين المتأثرين من الأزمة الراهنة. وناقش الوزيران المساعي الإقليمية والدولية المبذولة من أجل فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وجدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التأكيد على أهمية أن تتركز الجهود الإقليمية والدولية على حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية لهم بشكل فوري، بالإضافة إلى تكثيف المساعي الرامية إلى إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع السيناتور الدكتور زمبري عبدالقادر وزير خارجية ماليزيا التطورات في المنطقة وجهود خفض التصعيد وحماية المدنيين.

وناقش الجانبان التداعيات الأمنية و الإنسانية للأزمة الراهنة وجهود فتح ممرات آمنة بشكل عاجل لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين.

وأكد الوزيران خلال الاتصال الهاتفي أهمية تكثيف الجهود لاحتواء الأزمة الراهنة وإنهاء التطرف والتوتر والعنف الذي يزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع جان أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورج تطورات الأوضاع في المنطقة لاسيما على الصعيد الإنساني وجهود إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المتأثرين من تداعيات الأزمة الراهنة.وناقش الوزيران سبل حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم كأولوية قصوى، بالإضافة إلى مسار الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة.

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