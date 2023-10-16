شرطة أبوظبي تشارك بمؤتمر جمعية العلاج الطبيعي في أمريكا

المصدر: أبوظبي - البيان

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شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بمؤتمر جمعية العلاج الطبيعي الذي عقد في مدينة لوس أنجليس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 7 إلى 8 أكتوبر الجاري، وتميزت للمرة الثانية عالمياً بعرض نتائج مشروع بحث قياس كفاءة العسكريين الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط بعد اختياره سابقاً من ضمن نحو 1000 بحث علمي عالمي متخصص في أكبر مؤتمر عالمي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشرف على تطبيق البحث أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالتعاون مع جامعة لوما ليندا الأمريكية بعد الاعتماد من مجلس المراجعة المؤسسية للأبحاث العلمية (Institutional Review Board) بدائرتي صحة أبوظبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الرائد حمد محمد الكعبي طبيب العلاج الطبيعي في شرطة أبوظبي أن مشروع بحث قياس كفاءة العسكريين شهد صدى عالمياً واسعاً كونه الأحدث والوحيد الذي تم إجراؤه على منتسبي الشرطة، لافتاً إلى أنه تم عرضه في مؤتمر كاليفورنيا على مدى يومين وشهد مناقشات مستفيضة وإعجاباً كبيراً من خبراء العالم المتخصصين.

وأشار إلى أهمية المشروع الذي يعد أول بحث سريري محكم على مستوى شرطة أبوظبي يركز على تخفيف الإصابات وآثارها خلال الدورات العسكرية، ويعزز دور شرطة أبوظبي في استخدام البحث العلمي السريري واستخدم أفضل الممارسات العالمية لمواجهة تحديات العمل واختيار أفضل الحلول المدعومة بنتائج الأبحاث العلمية.

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