بدء تلقّي طلبات «تصاريح المخيمات الشتوية المؤقتة» في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

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أعلنت بلدية أم القيوين، فتح باب استقبال طلبات الحصول على تصاريح إنشاء مخيمات شتوية مؤقتة بمنطقتي الأقرن والثنية، حيث تبدأ المخيمات من تاريخ 11 نوفمبر حتى نهاية شهر أبريل المقبلين، وذلك في إطار حرص بلدية أم القيوين على تلبية احتياجات المجتمع.

وقال أحمد طيب محمد، مدير قطاع النقليات والخدمات العامة ببلدية أم القيوين: إن البلدية انتهت من الاستعدادات كافة لتلقي طلبات التخييم، ومنح التصاريح للموسم (2023 - 2024)، وسيتم بالإضافة إلى إنجاز أعمال التصاريح التنسيق مع شركاء الدائرة الاستراتيجيين، الذين هم بدورهم على أهبة الاستعداد لتسهيل الاحتياجات كافة للمخيمين.

كبار المواطنين

وأكد مدير قطاع الخدمات والنقليات العامة بالبلدية، أن بلدية أم القيوين قررت الأولوية في تصاريح التخييم لكبار المواطنين ولأصحاب الهمم، بالإضافة إلى توفير مواقع خاصة للدوائر الحكومية التي تسعى لإنشاء مخيمات شتوية مؤقتة، لافتاً إلى أن الوثائق المطلوبة للتقديم على تصريح المخيم الشتوي المؤقت، تتمثل في نسخة عن جواز السفر، وخلاصة القيد، وتعبئة طلب التصريح ، مبيناً أن قيمة رسوم التصريح 2000 درهم، بالإضافة إلى شيك تأمين بقيمة 10 آلاف درهم كتأمين مسترد.

استخدام عائلي

وأضاف: إنه لا يسمح لطالب التصريح بتأجير المخيم أو استخدامه بواسطة الغير، ولا يسمح باستخدامه لأي أنشطة تجارية، كما لا يمكن تأجير مخيمات للشركات أو الفنادق، حيث إن المخيمات للاستخدام العائلي فقط، والفترة المسموح بها للتخييم 6 أشهر.

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