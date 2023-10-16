صقر غباش يؤكد علاقات الإمارات المتميزة مع العالم

المصدر: نيودلهي ـ وام

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التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان الشقيقة وليندسي هويل رئيس مجلس العموم البريطاني وكيم جين بيو رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية «البرلمان» على هامش القمة التاسعة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين والتي ينظمها مجلس النواب في جمهورية الهند بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان «برلمانات لأرض واحدة وأسرة واحدة ومستقبل واحد».

وأكد الجانبان الإماراتي والعماني خلال اللقاء عمق العلاقات البرلمانية المتميزة التي تربط المجلسين في البلدين الشقيقين وأهمية تعزيز وتطوير تلك العلاقات إلى آفاق أوسع من خلال تعزيز التعاون والتنسيق البرلماني، وتوحيد المواقف والرؤى وتبادل الزيارات والخبرات، بما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يواكب العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين، والتي تعد نموذجاً للعلاقات التاريخية الراسخة.

وقال معالي صقر غباش إن العلاقات الإماراتية العمانية تشكل نموذجاً متميزاً للعلاقات بين دولتين شقيقتين ترتبطان بأواصر تاريخية.

وتطرق معالي صقر غباش إلى استضافة دولة الإمارات المؤتمر البرلماني ضمن أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop28) نهاية العام في مدينة إكسبو بدبي انطلاقاً من الإيمان بأهمية دور البرلمانيين في مكافحة تغير المناخ.

كما التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ليندسي هويل رئيس مجلس العموم البريطاني.

وأكد الجانبان خلال اللقاء عمق علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات والحرص على تفعيل العلاقات البرلمانية بينهما، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تشكل أولوية لديهما لمواكبة التطور المتنامي الذي تشهده أوجه التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في مختلف المجالات بفضل الدعم الذي تحظى به من قبل قيادتي البلدين الصديقين.

وشددا على أن العلاقات الإماراتية - البريطانية علاقات تاريخية قوية ودائمة التطور، وأن هناك تنسيقاً كبيراً بين الجانبين في المحافل الإقليمية والدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي كيم جين بيو رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية «البرلمان». وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات كافة خاصة البرلمانية منها وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يدعم العلاقات الثنائية ويعزز التنسيق بين المؤسسات البرلمانية خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

علاقات

كما التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أشيبير جايو القائم بأعمال رئيس البرلمان الأفريقي . وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الافريقي في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاستثمارية.

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