إنجاز شبكة الغاز الطبيعي لمنطقة الفلاح بالشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، مشروع تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي، وتوصيل الخط الرئيس إلى منطقة الفلاح التجارية بطول 16 كيلومتراً، وبتكلفة 1.8 مليون درهم في وقت قياسي لم يستغرق 3 أشهر، ويخدم المشروع منطقة الفلاح التجارية بالكامل التي تضم أكثر من 60 مبنى سكني كما يخدم منطقة الجادة.

وقالت المهندسة آمنة بن هدة مديرة إدارة الغاز الطبيعي بالهيئة، إن الهيئة مستمرة في تنفيذ تمديدات شبكة الغاز الطبيعي لتلبية متطلبات مختلف المناطق الجديدة والمشروعات التنموية والسياحية والحضارية التي تشهدها إمارة الشارقة.

وأوضحت أن التوسع في الاستفادة من مشروع الغاز الطبيعي واستخداماته في مجالات مختلفة، يأتي في إطار الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي وقوداً بديلاً للمحافظة على البيئة.

وأكدت أن تنفيذ مشروع شبكة الغاز الطبيعي وتوصيل الخط الرئيس لمنطقة الفلاح، تم وفق أفضل المواصفات وفي وقت قياسي، مشيرةً إلى أن فرق العمل التابعة لإدارة الغاز الطبيعي تعمل بكل جهد لضمان وصول هذه الخدمة الحيوية إلى كل مشترك وتحقيق الاستفادة القصوى من مزايا الغاز الطبيعي.

وأشارت إلى أنه تم تيسير الإجراءات اللازمة لتمكين المشتركين من الاستفادة من خدمات شبكة الغاز الطبيعي سواء في القطاعات التجارية أو الصناعية أو السكنية.

التزام

وأكدت ابن هدة، أن مشروع الغاز الطبيعي من المشروعات الرائدة التي تعكس التزام الهيئة المحافظة على البيئة وتشجيع سكان إمارة الشارقة على استخدام الغاز الطبيعي وقوداً بديلاً للاستفادة من الفوائد المتعددة التي يحققها مقارنة باستخدام الغاز المسال في الأسطوانات، إذ يسهم في الحفاظ على البيئة، ومتوافر طوال ساعات اليوم ويحقق الأمان والسلامة، إضافة إلى وجود فريق الدعم الفني على مدار أيام الأسبوع لتقديم المساعدة، كما أن الهيئة تطبق أرقى وأدق المواصفات ومعايير الجودة.

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