«أمناء جامعة محمد بن زايد الإنسانية» يستعرض القبول والخطة الاستراتيجية

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحث مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، السبل الكفيلة بتحقيق رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها على المديين القريب والبعيد، وأطلع مجلس الأمناء في اجتماعه أخيراً برئاسة الدكتور محمد راشد الهاملي رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس على مؤشرات الخطة الاستراتيجية للجامعة، وأعداد الطلاب المقبولين بالجامعة هذا العام، والذين بلغ عددهم 381 طالباً وطالبة، ليصبح إجمالي عدد الطلبة في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه للعام الأكاديمي الحالي 1245 طالباً وطالبة في مقر الجامعة بأبوظبي وفرعها في عجمان.

كما اطلع المجلس على تقرير حول أعداد الطلبة الدوليين المسجلين خلال الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الحالي، حيث ازداد عدد الطلبة الدوليين المسجلين في الجامعة والذين يتم استقطابهم من مختلف أنحاء العالم ليبلغ 315 طالباً يمثلون 34 جنسية.

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