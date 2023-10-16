«حمدان بن راشد للعلوم الطبية» تكرّم الموهوبين

المصدر: دبي - البيان

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احتفت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، ممثلة بمركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، أمس، بتكريم الموهوبين، حيث كرم الدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان، مجموعة من الطلبة الذين كانت لهم مُشاركات نوعية، وإنجازات بارزة في مجال الموهبة والإبداع، خلال عامي 2022 و2023.

ورحب الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بالحضور، مؤكداً حرص المؤسسة على تكريم الطلبة الموهوبين والمشرفين على إنجازاتهم النوعية، تقديراً لجهودهم الكبيرة، والأعمال القيمة، والتي تمثل إضافة في عمل المؤسسة، وتعكس أثر مشروعاتها وبرامجها في تعزيز المحصلة المعرفية والمهارية لدى الطلبة، ما يسهم في تحقيق أهداف دعم التعليم وخدمة المجتمع، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2030، في تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية، وأضاف أن المؤسسة تواصل العمل على إطلاق المبادرات المساندة للمؤسسات التعليمية في الدولة، وبما ينسجم مع الاتجاهات الحديثة في التعليم، ويعزز التنافسية في مجال الجودة التعليمية ورعاية الموهوبين والمبتكرين، كما أشار الدكتور السويدي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من البرامج النوعية الموجهة للميدان التعليمي، لا سيما تلك المعنية بجودة المنظومة التعليمية، واكتشاف ورعاية الموهوبين والتميز الطبي .

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