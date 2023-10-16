عبدالله المري يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع

المصدر: دبي ـ البيان

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ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجائزة بعد التشكيل الجديد.

في البداية، تقدم معالي الفريق عبدالله المري بجزيل الشكر والتقدير لمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي على جهوده خلال الفترة الماضية ما كان له بالغ الأثر في تكريم الأيادي البيضاء من أفراد المجتمع من خلال إبراز مساهماتهم المُختلفة في شتى المجالات الإنسانية والمجتمعية.

ورحب معاليه بأعضاء المجلس الجدد، مؤكداً أهمية الجائزة في إبراز وتكريم الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة الذين يقدمون مساهمات جليلة للمجتمع من خلال مشاريع ومبادرات في مجالات عدة تتمثل في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها من المجالات الأخرى التي تخدم مجتمع الإمارات. وأكد معاليه ضرورة توثيق إنجازات ومساهمات الفائزين في الجائزة وإلقاء الضوء عليها والاستفادة منها، وتقديرها لاسيما وأنها مساهمات تصب في مصلحة الوطن وترسخ ثقافات مجتمعية.

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