راشد النعيمي يتسلّم جائزة أفضل فريق موارد بشرية للدوائر الحكومية خليجياً

المصدر: عجمان – البيان

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تسلّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، درع الريادة للدائرة، لحصدها جائزة أفضل فريق موارد بشرية للدوائر الحكومية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بمشاركة أكثر من 60 جهة على مستوى القطاع الحكومي والخاص.

وكرم الكوادر المؤهلة في إدارة الموارد البشرية، والتي استحقت بجدارة الجائزة المهمة، لجهودهم المبذولة وإنجازاتهم المقدمة والعمل بروح فريق واحد لتحقيق أفضل النتائج، معرباً عن فخره بالإنجاز الذي يضاف لسجل الدائرة الحافل بالإنجاز والتميز والذي يعكس السير قدماً في مسيرة الاجتهاد والعمل البناء.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي إن الدائرة وضعت بصمة متميزة في جوائز الموارد البشرية الحكومية الخليجية 2023 عن جوائز الموارد البشرية الخليجية الحكومية، والتي تجمع العقول المفكرة وأصحاب المصلحة الرئيسين في الموارد البشرية من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي لتسليط الضوء على أفضل الممارسات وفرص التواصل التي لا مثيل لها.

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