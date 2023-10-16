القمة الشرطية العالمية تجدد تعاونها مع «سيا بارتنرز» للعام الثاني

المصدر: دبي ـ البيان

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جدد المكتب التنفيذي للقمة الشرطية العالمية 2024 تعاونه مع شركة «سيا بارتنرز»؛ الشريك المعرفي للقمة الشرطية العالمية، المزمع انعقادها في الفترة الممتدة بين 5 و7 من شهر مارس المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، رئيس المكتب التنفيذي للقمة الشرطة العالمية، أن هذا التعاون يأتي امتداداً للنتائج القيّمة والشراكة المثمرة التي حققتها القمة الشرطية العالمية في نسختها السابقة مع شركة «سيا بارتنرز»، وما أصدرته الشركة من تقارير معرفية وعلمية دقيقة أثرت القطاعين الشرطي والأمني، ومنحت نظرة أكثر مهنية وشمولية للوضع العالمي في مجال مكافحة الجريمة وسبل تعزيز أمن المجتمعات، ليتمكن العاملون في مجال إنفاذ القانون أينما كانوا من الاطلاع على تلك التقارير والاستفادة من نتائجها وتوظيفها لخدمة أهدافهم الحالية والمستقبلية.

من جانبه، قال سيزار مكرزل، العضو المنتدب في شركة سيا بارتنرز: «يُسعدنا أن نعلن عن تعاوننا المستمر مع القمة الشرطية العالمية للعام الثاني على التوالي. ونحن ملتزمون بإحداث تأثير إيجابي على المشهد العالمي، وهذه الشراكة المستمرة مع القمة الشرطية العالمية إنما تجسد التزامنا بالعمل معاً من أجل عالم أكثر أماناً»

وأضاف «لقد شهدنا خلال العام الماضي قوة التعاون الدولي وتفاني الأجهزة الشرطية من جميع أنحاء العالم للحفاظ على السلام والأمن والعدالة. وتستمر قيمنا المشتركة المتمثلة في الابتكار والتميز والنزاهة في دفعنا إلى آفاق جديدة.

وبينما نبدأ هذا العام الثاني من التعاون، فإننا نتطلع إلى تعزيز روابطنا مع مجتمع إنفاذ القانون العالمي». ويلتزم الطرفان بالعمل معاً في القمة الشرطية العالمية في نسختها الثالثة للعام 2024، وستعمل شركة سيا كشريك معرفي من خلال توفير خبراء للحضور وإدارة عدد من الجلسات المتفق عليها، وتقديم مقترحات حول المنظمات المشاركة، وتقديم مدخلات حول تحديات مناقشة الطاولة المستديرة، وإعداد تقارير لكل جلسة بعد انتهائها.

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