محمد الحسيني يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع باكستان

المصدر: مراكش – البيان

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اجتمع معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، مع وزيرة المالية والإيرادات والشؤون الاقتصادية الدكتورة شمشاد أختر، ومحافظ المصرف المركزي الباكستاني، جميل أحمد، اليوم، وذلك على هامش اليوم الأخير من اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش بالمملكة المغربية من 9 - 15 أكتوبر 2023،

وأشاد الجانبان الإماراتي والباكستاني بالعلاقات الثنائية، وتم بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وخصوصاً في المسائل المالية، وتشجيع الاستثمار المتبادل والتنمية الاقتصادية.

وأعرب الجانبان عن أهمية استمرار التعاون ومواصلة العمل المشترك لتعزيز المصالح الاقتصادية بين البلدين، وناقشا ما تم بحثه في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، وآخر الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة، وأكد الجانب الباكستاني مشاركة وزيرة المالية في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه الإمارات في نوفمبر القادم في «مدينة إكسبو دبي».

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