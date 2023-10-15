ذياب بن محمد بن زايد يزور مركز حملة «تراحُم - من أجل غزة» في أبوظبي

المصدر: البيان

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زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، مركز حملة «تراحُم – من أجل غزة» في أبوظبي المقام في قاعة موانئ أبوظبي في ميناء زايد.

رافق سموه، خلال الزيارة، كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، وعدد من المسؤولين، وتفقد سموه سير العمل في المركز الذي يعد أول مركز لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية.

والتقى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بعدد من المتطوعين في المركز خلال الجولة، وأشاد سموه بجهود المتطوعين والمتطوعات والمؤسسات الحكومية والخاصة وحرصهم على الإسهام في إغاثة الفلسطينيين المتضررين في غزة.

جدير بالذكر أن حملة «تراحُم – من أجل غزة» تأتي في إطار جهود دولة الإمارات للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية للشعب الفلسطيني المتضرر من الصراع، وتشرف على الحملة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع.

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