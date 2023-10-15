طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:48والمد الثاني عند الساعة 02:20 والجزر الأول عند الساعة 20:12 والجزر الثاني عند الساعة 07:44.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:55 والمد الثاني عند الساعة 23:21 والجزر الأول عند الساعة 16:26 والجزر الثاني عند الساعة 04:53.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 26 90 20

دبي 37 27 85 30

الشارقة 37 24 80 25

عجمان 36 27 85 35

أم القيوين 36 26 80 30

رأس الخيمة 39 24 75 35

الفجيرة 32 28 80 60

العـين 38 24 70 20

ليوا 38 23 90 20

الرويس 33 24 90 40

السلع 34 25 90 40

دلـمـا 35 27 90 40

طنب الكبرى / الصغرى 36 27 85 40

أبو موسى 36 27 85 40

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